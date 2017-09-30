107 kişiyi dolandırdığı iddia edilen "Altın Kızlar" serbest kaldı

Kocaeli'de whatsapp üzerinden kurulan "Altın Kızlar" adlı gurupla ulaştığı 107 kişinin altın ve ziynet eşyalarını kolay kazanç vaadiyle alarak yaklaşık 1 milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen 4 kişi serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Darıca ve Gebze bölgesinde daha önce çalıştığı derneklerin referansını kullanarak ulaştığı kişileri fazla kazanç vaadiyle 1 milyon TL dolandırdığı iddia edilen "Altın Kızlar" adlı gurubun üyesi 4 kişi dün adliyeye sevk edilmişti. "Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit" suçlamalarıyla mahkemeye çıkan 4 kişi, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.