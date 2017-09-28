Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Kefken açıklarında 24 mültecinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

Kefken'de geçen hafta meydana gelen olayda kıyıdan 64 mil açıkta göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 40 kişi kurtarılmış, 24 kişi de hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında Kandıra Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada kazadan sağ kurtulan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.