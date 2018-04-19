Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesis çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

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