Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulundu

AA'nın haberine göre, Muallimköy mevkisine giden polis ve jandarma ekipleri, çalılık alanda kadın cesedi buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Cesedin 20-25 yaşlarında bir kadına ait olduğu öğrenildi.Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER