Kocaeli'de kayalıklarda ceset bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalık alanda bulunan cesedi çıkarma çalışmaları sürüyor.



AA'nın haberine göre, dün ilçeye bağlı Kerpe beldesinin sahil kesiminde yer alan Kartal Kayalıkları mevkisinde dolaşan iki kişi, buldukları sırt çantasını Kerpe Jandarma Karakolu'na götürdü. Yapılan incelemede çantanın içerisinden E.E. isimli kadının kayalıklardan atladığı notu çıkması üzerine başlatılan araştırmada, söz konusu kişiden cumartesi gününden bu yana haber alınamadığı ve arandığı belirlendi.



Bölgede yapılan incelemelerde, kayalıklar ile deniz arasında yüz üstü cansız şekilde yatan bir kişinin görülmesi üzerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), AKUT, Kıyı Emniyet ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.



Dün akşam saatlerine kadar süren çalışmalara, denizin aşırı dalgalı, cesedin bulunduğu yerin kayalık ve uçurum olması ile havanın kararması nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar sürüyor.

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