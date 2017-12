İsviçreli banka UBS, bu hafta Miami Beach’de gerçekleşen Art Basel şerefine bir rapor yayınladı: Sanat koleksiyonerlerini nelerin motive ettiğini, neyi satın alacaklarına nasıl karar verdiklerini, koleksiyonlarını nasıl yönettiklerini araştıran geniş çaplı bir anket bu. Sonuçlar, perşembe günü, yani Art Basel’in ön gösterim günü, UBS’in yatırımcılarını ağırladığı Miami Beach Kongre Merkezi’ndeki VIP salonunda açıklandı. HT Pazar'dan Deniz Çağlar'ın haberi...

Çalışma, yüksek gelir grubundan, Eylül 2017 itibariıyla varlığı en az 1 milyon dolar olan, ABD merkezli 2 bin 475 katılımcıyla yapılan görüşmelerin bulgularını içeriyor. Bunlardan 608’inin varlığı en az 5 milyon dolar; 1017’si koleksiyoner...

Nakit saplantılı sanat dünyasında belki de en şaşırtıcı bulgulardan biri şuydu: Çoğu koleksiyoner, kârdan ziyade tutkunun peşinden gidiyor. Katılımcıların yüzde 71’i, sanatın ilgi alanlarına girmesinin “güzel şeylerden” hoşlanmalarından ötürü olduğunu, yüzde 54’ü “tutku”yla topladığını söylüyor. Diğer motivasyonlar, sanatçıları destekleme, hayırsever bağışlar ve gelecek planları...

Isla Flotante Mariela Scafati Art Basel Miami

SATIN ALMANIN İLK ADIMI

Sanat dünyasında belli bir kesim hızlı kazanç elde etme umuduyla eserleri birbiri ardına “elden çıkarırken”, anket katılımcılarının yüzde 65’i koleksiyonlarından hiç eser satmadığını belirtiyor. Ve yüzde 25’i koleksiyonlarını “paha biçilmez” olarak görüyor.

Raporda ayrıca, yüzde 88 oranında koleksiyoner “satın alma yolculuğunun ilk adımı”nın diğer kaynaklardan tavsiye istemek olduğunu belirtmiş. Koleksiyonerlerden yüzde 62’si sanat alımında kendilerini eğitmek için galeriler ve sanat profesyonellerine danışıyor. Bunu çevrimiçi kaynaklar, müzeler ve sanat dergileri takip ediyor.

Sanat alıcısının durumunu ortaya koyan bir bulgu daha: Dört koleksiyonerden birinin, internet üzerinden, hiç görmeden eser satın almışlığı var. Anket, bir kez daha koleksiyonerlerin alternatif kaynaklara eğilimini gösteriyor.

SİGORTASIZ KOLEKSİYONLAR

Katılımcıların yüzde 46’sı zamanla sanata ayırdıkları bütçenin arttığını söylüyor. Ancak yüzde 41’i koleksiyonlarına hiçbir zaman değer biçtirmemiş, bu nedenle sahip oldukları eserler için güncel bir pazar değeri bilmiyorlar. Çoğu koleksiyonun sigortasız olması da ilginç detaylardan...

Ankete göre en çok katılım sağlanan 5 sanat etkinliği şöyle: Art Basel Miami, The Armory Show New York, TEFAF Hollanda, Frieze (Londra ve New York) ve son olarak Venedik Bienali. Ama listede Art Basel’in olmamasını pek aklım almadı doğrusu.

Koleksiyonerlerin yüzde 87’sinin planı, koleksiyonlarını mirasçılarına bırakmak. Ancak yüzde 57’si, mirasçılarını sanat ve koleksiyonerlik konusunda hiç eğitmediklerini itiraf ediyor. Nasıl olacak peki?

Top 5 sanat etkinliği

1. Art Basel Miami

2. The Armory Show (New York)

3. TEFAF

4. Frieze (Londra ve New York)

5. Venedik Bienali