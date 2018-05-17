Muş'ta uygulama noktalarında kentin huzur ve güvenliği için ramazan ayında da kontrollerini aksatmayarak oruçlarını açıyorlar. Silah arkadaşları oruçlarını açarken, diğer güvenlik görevlileri de çevrede önlem alıyor.

Nöbet tutan polis memuru Ferhat Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silah arkadaşlarıyla nöbetleşe iftar açtıklarını söyledi.

İftarlarını açarken yol kontrollerinin kesintisiz devam ettiğini belirten Köse, "24 saat esasına göre çalışmalarımız sürüyor. Bir grup iftarını açarken diğer gruptaki arkadaşlarımız yolda kontrollerini yapmaya devam ediyor." dedi.

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