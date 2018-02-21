Konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ülke genelinde ocakta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 27 azaldı. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,7 artışla 97 bin 19 olarak gerçekleşti.
Konut satışlarında İstanbul 16 bin 336 konutla ilk sırada (yüzde 16,8) yer aldı. İstanbul'u, 9 bin 720 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 5 bin 841 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 4 konutla Ardahan, 5 konutla Hakkari, 35 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI
Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20,3 azalarak 28 bin 678'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29,6 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 464 konut ve yüzde 19,1 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 75 ile Ardahan oldu.
Diğer konut satışları, ocakta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 68 bin 341 oldu. Bu kategoride de İstanbul 10 bin 872 konut satışı ve yüzde 15,9 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,6 oldu. Ankara 6 bin 561 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 979 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konutla Ardahan olarak belirlendi.
44 BİN 363 KONUT İLK DEFA SATILDI
İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 0,3 artarak 44 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,7 olurken, ilk satışlarda İstanbul 7 bin 492 konut satışıyla en yüksek payı (yüzde 16,9) aldı. İstanbul'u 3 bin 436 konut satışıyla Ankara, 2 bin 338 konut satışıyla İzmir takip etti.
İkinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artış göstererek 52 bin 656'ya çıktı. İstanbul 8 bin 844 konut satışı ve yüzde 16,8 payla bu alanda ilk sırada yer alırken, İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 54,1 oldu. İstanbul'u 6 bin 284 konut satışıyla Ankara, 3 bin 503 satışla da İzmir takip etti.
YABANCILARA BİN 742 KONUT SATILDI
Yabancılara yapılan konut satışları ocakta 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 25,7 artarak bin 742 oldu. Bu alanda ilk sırada 545 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 427 satışla Antalya, 161 satışla Bursa, 90 satışla Yalova ve 82 satışla Trabzon izledi.
Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 272 konut satın aldı. Ocakta Suudi Arabistan vatandaşları 160, Afganistan vatandaşları 124, Rusya vatandaşları 121 ve Kuveyt vatandaşları 108 konut edindi.
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