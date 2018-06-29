Ziraat Bankası öncülüğünde konut sektörünü canlandırmak amacıyla başlatılan kredi faizlerinde indirim kampanyası için bugün son gün. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, faiz oranlarını aylık yüzde 0.98’e çeken bankaların, bu kampanyayı bugün bitireceğini söyledi. Elmas, pazartesiden itibaren faiz oranlarının aylık yüzde 1.30 oranında seyretmesinin beklendiğini belirtti. İlk olarak Vakıfbank dün faiz oranını yüzde 1.27’ye çıkardı. 10 Mayıs’ta Ziraat Bankası’ndan gelen ilk hamleyle konut kredisi aylık faiz oranları 0.98’e inmişti. Ardından 15 Mayıs’ta müteahhitler de projelerinde aylık yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak yüzde 20 indirim kampanyası başlattı.

12 MİLYAR TL’LİK HACİM

Müteahhitlerin başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası da 30 Haziran’da sona eriyor. Önümüzdeki dönemde bankaların tekrar faizleri psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına indirip indirmeyeceği henüz net değil. Ancak görülen o ki sektörde biriken stoku eritip konut satışlarını, doğrudan ve dolaylı olarak da ekonomiyi canlandırması beklenen kampanya amacına ulaştı.

Altan Elmas, bugüne kadar 40 bin kişinin saadece kamu bankalarından kredi kullandığını aktardı. Konut kredisi kullananların çektiği kredi tutarı ise ortalama 170-180 bin lira civarında. Altan Elmas, “Vatandaşların ortalama 300 bin liralık ev aldığı görülüyor. Bu da kampanyanın piyasada 12 milyar liralık bir hacim yarattığını ve konut satışlarını yeniden canlandırdığını gösteriyor” dedi.