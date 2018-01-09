Konya'da aralarında husumet bulunan iki sürücünün trafikteki kovalamacası sırasında meydana gelen kazada, trafik ışıklarında refüjde mendil satan 3 kardeşten 2'si öldü, 1'i yaralandı. Kazanın ardından tutuklanan ve 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan sürücüler Cumaali Çetin ve Atilla Mayda, 6'ncı kez hakim karşısına çıktı.
DHA'nın haberine göre, sürücülerden Atilla Mayda, "Ben çocukları hiç görmedim. Cumaali arkadan aracıma çarptı. Vatandaşlar refüje çıkan arabayı aşağıya indirdi" dedi.
Kaza, 21 Ekim 2016 tarihinde akşam saatlerinde merkez Meram İlçesi Taşcami Uzunharmarlar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. 10 yaşındaki Resul, 8 yaşındaki İsmail ve 6 yaşındaki Yakup Çiçek kardeşler okul harçlıklarını çıkartmak için ışıklı kavşakta mendil satmaya başladı.
İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan ve trafikte karşılaşan 37 yaşındaki Cumaali Çetin yönetimindeki minibüsle, 42 yaşındaki Atilla Mayda'nın kullandığı otomobili kovalamaya başladı.
3 KARDEŞİ EZDİ
Kovalamaca sırasında Mayda, kırmızı ışık yandığı için yavaşlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen minibüs otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkıp Yakup, İsmail ve Resul Çiçek kardeşleri ezdi. Durumları ağır olan çocuklardan Yakup Çiçek olay günü, Resul Çiçek de 1 gün sonra tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. İsmail Çiçek de tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu.
2 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazadan sonra sürücüler Atilla Mayda ve Cumaali Çetin gözaltına alındı. İki sürücü, polisteki ifadesinde aralarında husumet bulunduğunu trafikte karşılaşınca yaşanan kovalamaca esnasında kazanın meydana geldiğini söyledi. Sürücüler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan sürücüler Mayda ve Çetin, 6'ncı kez hakim karşısına çıktı.
"ÇOCUKLARI GÖRMEDİM"
Sanık sürücülerden Atilla Mayda, savunmasında çocukları görmediğini belirterek, "Cumaali beni kovalamaya başladı. Işıklara geldiğimizde yavaşlamak istedim. Ancak Cumaali arkadan bana çarptı. Arabayla refüje çıktım. Kapı sıkıştığı için arabadan aşağıya inemedim. Daha sonra çevredeki vatandaşlar gelip arabayı kaldırıp refüjden indirdi. Ben çocukları hiç görmedim. Arabayı yaklaşık 100 metre ileriye park edip, polise kaza yaptığımı söyledim. Poliste kazada ölenlerin olduğunu söyledi. Çok şaşırdım" dedi.
"'ARACIN ALTINDA ÇOCUKLAR VAR' DİYE BAĞIRDIM"
Atilla Mayda'nın kazanın ardından olay yerinden ayrılmaya çalıştığın ileri süren Cumaali Çetin ise, 'Aracın altında çocuklar var' diye bağırarak Mayda'yı uyardığını söyledi.
Çetin, "Ben ilk kaza anında Atilla'nın çocuklara vurup vurmadığını görmedim. Ben aracı kaldırmaya çalışıyordum. Ancak Atilla aracı kaçırmaya çalışıyordu. Atilla'ya 'Aracın altında çocuklar var' diye bağırdım. Buna rağmen araçtan inmedi. Kaçmak için uğraşıyordu. Araçtan insin diye Atilla'nın camına vuruyordum. Oradaki vatandaşlar aracı kaldırıp, çocukları altından çıkarmaya çalışıyordu" diye konuştu.
Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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