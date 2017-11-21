Konya'da hayvan otlatma kavgasında baba öldü, kızı yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Ali U. (39), hayvan otlatma konusunda tartıştığı Kadir Oruç'u (38) öldürdü, kızı Kezban Oruç'u (15) yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Çiftçi Ali U., iddiaya göre küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada kendisi gibi hayvanlarını otlatan Kadir Oruç, arasında otlatacakları bölge nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine U., tüfekle Oruç'un üzerine ateş açtı. Baş ve karnından yaralanan Oruç, olay yerinde öldü. Olay sırasında yanında olan kızı Kezban Oruç da vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Gözleri önünde babası ölen Kezban Oruç, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Uğurlu da jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.