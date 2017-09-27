Konya'da kurye kılığında işyerine gelen eşinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın, yaşadıklarını unutamıyor.

Kentte 14 Eylül'de bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla yaralanan Gizem T. (25), tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi. Aldığı yara sonucu akciğerinde zedelenmeden dolayı bir süre ameliyatı ertelenen Gizem T, ailesinin yanında yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

Gizem T, yaptığı açıklamada, eşi Zafer T. ile 4 yıl önce evlendiğini söyledi. Kendisi istememesine rağmen Zafer T.'nin ailesine ve çevresine zarar vermesinden endişe duyduğu için evlenmeyi kabul ettiğini anlatan genç kadın, eşinin yaralama, darp, uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçlardan birçok cezası bulunduğunu belirtti.

Gizem T, eşinin evlilik öncesi ailesine ve çevresine çeşitli zararlar verdiğine değinerek, "Bundan dolayı evlenmeyi kabul ettim. Hiç evliliğim olmadı zaten. Ailesiyle 3-4 ay birlikte yaşadık. Evlilik töreni bile olmadı. Kağıt üstünde evlendik. Ev eşyası veya başka bir şey almadık. Evliliğimiz 4 yıl sürdü ama sürekli cezaevine girip çıktığı için bir arada olmadık." diye konuştu. Yaşadıklarına tahammül edemediği için bir gece eşinin yanından kaçıp ailesiyle yaşamaya başladığını vurgulayan Gizem T, eşine boşanmak istediğini söylediğinde buna da karşı çıktığını ifade etti.

Genç kadın, evliliği süresince yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir gün arkadaşımla kafede otururken geldi zorla götürdü. Arabaya bindirdi ve darbetti. O gün şikayetle koruma kararı aldırdık. Başka bir gün annemle birlikteyken beni kaçırmaya kalktı ve attığı yumrukla annemin burnu kırıldı. Daha sonra bayramda karşımıza çıktı ve üzerimize ateş etti. Babam ve kardeşim de vardı. Silah tutukluluk yaptı, yara almadan kurtulduk, Allah korudu. Yine şikayet için gittiğim karakola kadar bizi takip etmiş, oradan çıktıktan sonra yolda arabamıza arkadan çarptı ve onun olduğunu görünce kaçtık. Arkamızdan silah sıktı. Bu olay üzerine telefon açıp, 'bu sefer kurtuldunuz ikincide öldüreceğim' dedi."

OLAY GÜNÜ BİMER'E ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Olay günü yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Gizem T, güvenlik gerekçesiyle şirket servisini kullanmadığını, babasının arabasıyla her gün işe gittiğini kaydetti. Gizem T, eşinin birçok suçtan aranmasına rağmen yakalanamamış olmasından dolayı da olay günü BİMER'e şikayet başvurusunda bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İş yerinde kapıdan duyduğum sese yöneldiğim sırada eşimin içeri girdiğini gördüm. İçeri girdi, kask vardı başında. Onu çıkardı ve yere attı. Üstünde ise çelik yelek vardı. Hiçbir şey söylemeden silahı çıkardı, 5 kez ateş etti. Yıkılmadım ama koluma gelen mermiyi hissettim ve kan çıktığını görünce yere düştüm. Arkamdan gelip tekrar ateş etti. Odada müdahale etmek isteyen arkadaşımı da yaraladı. Her şey bir anda oldu. Sonra oradakiler etkisiz hale getirdi. Bütün olanları hatırlıyorum. Ağırıma giden şu oldu; iki üç tane tokat attılar, hırpaladılar. O, tokata dayanamayıp ağladı ve inledi ama ben 4 tane kurşun yedim ağlamadım. Yoğun bakımdayken annemi arayıp, 'Gizem'i hallettim sıra sizde' diye tehdit etmiş. Ona kötü hiçbir şey yapmadım."

Eşinin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Gizem T, şu anda tutuklu bulunan eşine ilişkin yargılama sürecini beklediğini sözlerine ekledi.

Konya'da 14 Eylül'de kurye kılığıyla girdiği iş yerinde çalışan boşanma aşamasındaki eşi Gizem T. ve kendisine engel olmak isteyen iş yeri çalışanı Abdülkerim Ünal'ı tabancayla yaraladıktan sonra kaçan zanlı Zafer T, iki gün sonra polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.