Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere Türkiye'nin dört bir yanından hediye gönderiliyor.





DHA'nın haberine göre, Konya'da bir grup kadının kendi elleriyle ördükleri atkı ve bereler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Belediyeye ulaşan atkı ve bereler, Reyhanlı Belediyesi ekipleri tarafından operasyona katılan askerlere teslim edildi.



TÜRK ASKERİNDEN MESAJ



Atkı ve bereleri alan askerler, kendilerini düşünen tüm Türk halkına teşekkür ederek dua beklediklerini söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER