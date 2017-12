Konya'da işe gittiği sırada yoldan geçen bir kişi tarafından yüzüne henüz belirlenemeyen sıvı madde atılan özel güvenlik görevlisi Rukiye K., saldırıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadığını belirtti. Sol gözünde görme kaybı riski bulunduğu belirten Rukiye K., ''Saldırganın bir an önce bulunmasını istiyorum. Artık kadın olarak sokağa yalnız çıkamayacak mıyız?" dedi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Ailesi Mersin'in Mut ilçesinin köyünde yaşayan ve Konya'da bir yurtta kalan bekâr Rukiye K., güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteye gitmek için yola çıktı. Rukiye K., yurttan biraz uzaklaştıktan sonra, karşı kaldırımdan yürüyen tanımadığı kapüşonlu bir erkek, arkasından gelip elinde bulunan plastik bardaktaki sıvıyı kadının yüzüne fırlattı. Çevredekilerin yardımına koştuğu Rukiye K., ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi'ne kaldırıldı.

'SOL GÖZÜMDE GÖRME KAYBI RİSKİ VAR'

Her iki gözü ve sol yanığında yanıklar oluşan Rukiye K., sol gözünde görme kaybı riski olduğunu söyledi. Rukiye K., şunları söyledi:

''Her sabah olduğu gibi işe gitmek için yola çıktım. Yurttan biraz uzaklaştıktan sonra karşı kaldırımda, kapüşonlu ve gözleri dahi zor görünen bir kişi geliyordu. Ayağı aksıyordu ya da öyle rol yapıyordu. Elinde plastik bir bardak vardı. Birisi çay vermiş ve oturup bir yerde çayını içecek diye düşündük. Çünkü ağzı ve yüzü, her tarafı kapalı olduğu için o şekilde içemez diye düşündüm. Sonra karşı kaldırımdan benim yürüdüğüm kaldırıma geçmiş ve arkamdan gelip plastik bardaktaki sıvıyı yüzüme fırlattı. Yüzümde ve gözlerimde yanma oluştu. Çevredekiler yardıma koştu. Şu an tedavim sürüyor. Özellikle sol gözümün korneası dahi zarar görmüş. Yine sol yanağımda yanık izleri var. Doktorlar sol gözümde görme kaybı riski bulunduğunu belirttiler.''

'SOKAĞA ÇIKAMAYACAK MIYIZ?'

Saldırganın bir an önce yakalanmasını isteyen Rukiye K., ''Saldırganı tanımıyorum. Beni sürekli takip de etmiş olabilir. Artık kadın olarak sokağa yalnız çıkamayacak mıyız? Sabah erken saatlerde işimize kendimiz gidemeyecek miyiz? Polis saldırganı bulmak için araştırıyor'' dedi.

İşe giderken sürekli kaldırımda oturan ayağı aksak olan bir kişinin, o gün kaldırımda oturmadığını gördüğünü belirten Rukiye K., ''İşe giderken yolda, sürekli kaldırımda oturan ve evsiz olduğunu düşündüğüm 35 yaşlarında bir erkek vardı. Ayağı aksak gibi görünüyordu. Hatta ona acıyordum. Selam verir geçerdim. O gün kişinin kaldırımda olmadığını gördüm. Saldırgan o kişi olabilir mi diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

Yüzüne fırlatılan sıvının ne olduğunun tespit edilemediğini belirten Rukiye K, ''Yüzüme fırlattığı sıvı madde, montuma da sıçramış. Montumu kokladığımda, ağır bir koku geliyor ve olaydan bir gün geçmesine rağmen o kokuyu halen hissedebiliyorsunuz. O montumun da polis tarafından incelenmesini istiyorum. Belki yüzüme fırlatılan maddenin ne olduğu ortaya çıkar'' diye konuştu.

KIZ KARDEŞİNİ ÜNİVERSİTEDE OKUTMAYA ÇALIŞIYOR

Ailesinin Mersin'in Mut ilçesinde yaşadığını anlatan Rukiye K., ''Ben Konya'da kendi halimde, işimi gidip gelen birisiym. Burada asgari ücretle çalışıyorum. Hem aileme katkı sağlamaya hem de Tekirdağ'da üniversitede okuyan kız kardeşimin okul masrafını çıkarmaya çalışıyorum.'' dedi.

Rukiye K., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın saldırının ardından kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

TEDAVİSİ OLUMLU İLERLİYOR

Rukiye K.'nin tedavisini gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Kal, tedavinin düne göre olumlu ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

''Bize geldiğinde gözlerinde kızarıklıklar vardı. Sol gözünde daha fazla olmak üzere iki gözünde de korneasında yanık oluşmuştu. Tedavimiz şu an için olumlu ilerliyor. Ancak yine sol gözünde görme kaybı riski var. Yapacağımız tedavi hastamızın direnciyle umarım görme kaybı riskini kaldırırız.''

'ÇAMAŞIR SUYU OLABİLİR'

Doç Dr. Kal, Rukiye K.'nin yüzüne fırlatılan sıvı maddenin henüz ne olduğunun belirlenemediğini ifade ederek, ''Yüzüne fırlatılan kimyasal madde, asit ya da bazik olabilir. Kolay bulunabilecek çamaşır suyu veya akülerde kullanılan asit maddesi de olabilir'' dedi.

POLİS, SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ BELİRMEYE ÇALIŞIYOR

Saldırının ardından çalışma başlatan polis, verilen eşkâl ile olayın meydana geldiği mahalledeki tüm güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Saldırganın kimliği henüz belirlemezken, çalışmaların sürdüğü belirtildi.