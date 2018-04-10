Konya'da yaklaşık 15 kilometre boyunca polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca, "Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum" dedi.

AA'nın haberine göre Merkez Selçuklu ilçesi Otogar kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, bir kamyoneti durdurmak istedi. Görevlilerin uyarılarını dikkate almayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda kamyonet, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü 47 yaşındaki Ecir D., neden kaçtığını soran polislere, "Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum" diye cevap verdi.

Yapılan ölçümde 1,08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 5 bin lira para cezası kesildi.

Ecir D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyonet ise otoparka çekildi.

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