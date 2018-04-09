Trabzon Kalkınma Mahallesi’nde 3 Ocak’ta bir markette alışveriş yapan Zeynep E.İ.’nin yolunu, tasmasıyla 2 köpeğini gezdiren Sinan S. kesti. İddiaya göre Sinan S., genç kadına “Beni tanıdın mı? Lokantadan kovmuştun. Numara verme meselesi yüzünden. Köpekleri sana saldırtayım mı?” diye sordu. “Hayır tanımadım” yanıtını alan Sinan S., elindeki salamı gösterdiği Dogo Argentino cinsi köpeği genç kadının üzerine saldı. Köpek, Zeynep E.İ.’nin sağ bacağını ısırdı.

BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Zeynep E.İ.’nin şikâyeti üzerine Sinan S. tutuklandı, hakkında 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Kuduz aşısı yaptırmak zorunda olan Zeynep E.İ., garsonluk yaptığı lokantadan bu nedenle sık sık izin isteyince işten atıldı. İşsiz kalınca kirasını da ödeyemeyen genç kadın, evden çıkarıldı. Eşyaları da ev arkadaşının alıp Ordu’ya gitmesi üzerine ortada kalan Zeynep E.İ., çareyi ablasına sığınmakta buldu.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre saldırıyla hayatı kararan genç kadın, köpeği üzerine salan Sinan S. hakkında tazminat davası açacağını söyledi. Tacize uğradığını belirten Zeynep E.İ., “Olaydan önce beni taciz ettiler. Bunları anlattım. Ama açılan dava sadece ‘silahla basit yaralama’ olarak geçiyor. Savcıya gidip yeniden suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Yaklaşık 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan Sinan S., önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

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