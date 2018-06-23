Samsun'da köprü bariyeri otomobilin ön camına ok gibi saplandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Kürtün Köprüsü üstünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burakhan Şahin idaresindeki otomobil, Baruthane mevkisinden Atakum istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kürtün Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı. Köprünün bariyeri otomobilin ön camına ok gibi saplanıp içeri girdi. Kazada otomobil sürücüsü Burakhan Şahin ile yanında bulunan Elif Gamze Demirkurt yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elif Gamze Demirkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.