Çanakkale'de önceki akşam bir bara eğlenmeye giden 24 yaşındaki E.Ş. iddiaya göre güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Kısa bir süre sonra barın önüne bir araçla gelen E.Ş. otomobilden inmeden kurşun yağdırarak uzaklaştı



Açılan ateşte barın iki güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan 24 yaşındaki E.Ş. kısa süre içinde polis ekiplerince yakalandı.



AĞIR YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre, sırtından ve ayağından yaralanan 38 yaşındaki güvenlik görevlisi Levent Bayırlı hastanede kurtarılamayarak öldü. Ayağından vurulduğu öğrenilen diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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