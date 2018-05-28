Rus resminin paha biçilmez tablolarından biri olarak kabul edilen İlya Repin’in 1885 tarihli “Korkunç İvan ve Oğlu İvan” adlı tablosu, daimi olarak sergilendiği Moskova’daki Tretyakovski Galerisi’nde bir vandalın saldırısına uğradı. Önceki gece kapanış saatine doğru içkili halde galeriye giden 37 yaşındaki bir şahıs, bıçaklayarak yaraladığı ölümün eşiğindeki oğluna sarılan İvan’ın resmedildiği tabloya saldırdı. Elindeki metal çubukla tabloyu koruyan kalın camı kıran saldırgan, kanvasa da darbe vurarak esere büyük zarar verdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre yetkililer, “Saldırıda tablonun 3 yerinde hasar oluştu. Orijinal çerçevesi de kırıldı. Tek tesellimiz, tabloda Korkunç İvan ve oğlunun yüzünün olduğu bölgenin zarar görmemesi” açıklamasını yaptı.

Dağıstan asıllı olduğu bildirilen saldırgan, tabloya “tarihi gerçekleri yansıtmadığı için” saldırdığını söyledi. Saldırganın tabloya verdiği zararın en az 100 bin dolar (470 bin TL) olduğu tahmin ediliyor. Tabloya 16 Ocak 1913’te de akıl sağlığı yerinde olmayan 29 yaşındaki Abram Balaşev saldırmıştı. Rus milliyetçiler, tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı gerekçesiyle tablonun galeriden kaldırılmasını istiyor.

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