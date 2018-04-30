Avrupa sanat dünyası, 2 ay içinde ortaya çıkan ikinci sahte tablo koleksiyonu skandalı ile sarsıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İtalya’nın Cenova kentinde geçen yıl açılan Modigliani sergisinde yer alan 21 tablodan 20’sinin sahte olduğu ortaya çıkmış, mahkeme müzeyi ziyaret eden on binlerce kişiye paralarının iade edilmesine hükmetmişti. Cuma günü bir skandal da Fransa’da yaşandı. Ülkenin güneyinde, İspanya sınırına yakın Elne kentinde bulunan bir müzedeki tabloların yarısından fazlası sahte çıktı. Elne doğumlu olan ressam Etienne Terrus’un eserlerinin sergilendiği müzedeki 150 tabloyu inceleyen sanat tarihçisi Eric Forcado, bunlardan 82’sinin sahte olduğunu belirledi.

TABLODAKİ BİNALAR ELEVERDİ

France 3 Televizyonu, sahtekârlığın tablolardan bazılarında Terrus’un 1922’de ölümünden sonra inşa edilen bazı binaların yer aldığının fark edilmesiyle ortaya çıktığını bildirdi. Bölge Valisi Yves Barniol, müzeyi ziyaret edenlerden özür diledi. Elne Belediyesi, Terrus’un eserlerini toplayıp müze açması için bir kurul oluşturmuştu. Kurul üyeleri hakkında da soruşturma açıldı.

DÜNYANIN EN PAHALI RESİMLERİ!