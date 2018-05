Kendi kripto parasıyla yatırım toplamaya hazırlanan Ukraynalı sosyal ağ Ask.fm, dört kripto para meraklısının Everest Dağı’nın zirvesine yolculuğuna sponsor oldu.

Dört amatör dağcının hedefi, içerisinde Ask.fm’in piyasaya süreceği 50 bin dolar değerindeki kripto paralardan bulunan bir diski zirveye gömmekti.

The Financial Times’ın haberine göre, gruba eşlik eden yerli rehber hayatını kaybetti. Her yıl Everest Dağı’nda olan bitenleri blog’unda yazan Alan Arnette ise rehberin ölümünün engellenebilir oduğunu belirtti.

Nepal’den Ukrayna’ya dönen dağcılardan Taras Pozdnii, diski zirveye gömdükten sonra rehberin izini kaybettiklerini ve nasıl öldüğünü bilmediklerini söyledi.

Ask.fm, zirveye gömülen kripto paralarının değerinin tahmini olduğunu belirtti. Öte yandan mayıs ayının başında detayları açıklanan tanıtım kampanyasında, sosyal ağ kullanıcıları Everest Dağı’nın zirvesine çıkarak kripto paraları bulmaya davet ediyordu.