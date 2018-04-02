Esra Çoruh, HT Cumartesi'de kriz gardırobunun nasıl olması gerektiğini kaleme aldı. Şimdi neler moda? Hangi parçaları almalı, onları nelerle tamamlamalı? Her sezon, değişen trendlerle birlikte bu sorular tekrarlanıp duruyor. Moda tutkunuysanız işiniz daha zor, zira yeni akımları takip edip doğru kıyafetleri bulmak ayrı bir mesai istiyor! ‘Yeni sezona ait olmak’ için harcanan onca para da cabası! Bugüne kadar kıyafetlerin bütçenizde yarattığı sarsıntıyı hafif atlatmış olabilirsiniz, ama şimdi ekonomik kriz zorluyor. Devir bilinçli alışveriş devri.

Her gün farklı bir havaya bürünmek, kıyafeti tamamlayan ayakkabı ve çantaları takip etmek bile büyük iş.

Şık olmak için sadece bol bol alışveriş yapmak yeterli değil. Ne alacağınızı biliyor olmanız çok önemli.

Sadece bir sezon giyilebilecek parçalara bir sürü para vermek, moda tutkunlarının yaptığı en büyük hata.

Outlet’leri keşfedin

Outlet’ler yani seri sonu mağazaları akıllı alışveriş için mutlaka uğramanız gereken adresler. Her sezon sıkılmadan giyebileceğiniz klasik parçaları markaların outlet mağazalarından alın.

BUNLARI EZBERLEYİN

YATIRIM YAPIN

Klasik parçalar, uzun yıllar giyileceği için kaliteli olmalı. Bunlara yatırım yapın.

SEZONLUK PARÇALARDAN KAÇIN

Bir sezon giyeceğiniz kıyafete çok para harcamak en büyük moda hatası. Bu tür parçaları, uygun fiyatlı mağazalardan alın.

AYAKKABIYA ÖNEM VERİN

Ayakkabınızın sezona ait bir model olması dışında bakımlı görünmesi de çok önemli. Her zaman rahatlıkla giyebileceğiniz, kullanışlı ve rahat modellere para harcamaktan korkmayın.

10 ADIMDA BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ

1. Gardırobunuzu keşfedin

İlk olarak, gardırobunuza neler olduğuna göz atın. Yeni sezonda giyeceğiniz her şeyin yeni olması gerekmiyor. Hâlâ etiketiyle bekleyen parçaları ise elden çıkarın. Böylece gardrobunuzda neyin eksik olduğunu, aslında neye ihtiyacınız olduğunu daha net görmüş olursunuz.

2. Alışveriş listesi yapın

İhtiyaçlarınızı bilerek alışveriş yapmak çok önemli bir adım. Bunun için bir liste çıkarın. Böylece gereksiz harcamalardan kaçınarak, sadece listenizin peşinde koşacaksınız.

3. Klasikleri güncelleyin

Her kadının gardırobunda bulunması gereken klasik parçaları sezonun trendi modelleriyle karıştırmak sizi ‘yeni’ göstermeye yeter. Yani klasiklere yatırım yapmaktan korkmayın.

4. Ucuza şans tanıyın

Bütçeyi zorlamadan alışveriş yapmak için ucuz ürünlere de şans tanımak lazım. Uygun fiyatlı bir şeyler bulduğunuzda, kalitesizdir diye önyargılı davranıp bir kenara atmayın. Onun yerine, bu giysinin ne kadar işinize yarayabileceğini düşünün.

5. Moda hesabı yapın

Beğendiğiniz bir giysiyi satın almak için acele etmeyin. O parçayı nelerle tamamlayacağınızı iyi düşünün. Daha da önemlisi, kaç kere giyebileceğinizi hesaplayın. Yaptığınız hesap mantıklı geliyorsa, alın.

6. Aksesuara önem verin

Yeni kıyafet almasanız bile sezonun aksesuarlarını kullanarak, yeni bir gardıroba sahip olmuş gibi görünebilirsiniz. Ayakkabının en önemli parça olduğunu unutmayın. Ucuz ayakkabılara boş yere para vermek yerine bir tane ama kaliteli ayakkabı alın. Üzerinizdekiler ihraç fazlası mağazalardan olabilir, ama kaliteli ayakkabı kıyafetinizi özel kılar, bunu sakın unutmayın.

7. Ucuzla markayı karıştırın

Marka tutkunuz olabilir, itirazımız yok. Fakat tepeden tırnağa aynı markanın parçalarını giyerek moda kurbanı olmayın, farklı markaları karıştırın. Hatta pahalı parçalarla ucuz olanları karıştırmaktan korkmayın. Yves Saint Laurent’in smokin ceketini jean ve atletle giyin.

8. Almış olmak için almayın

Hedefiniz olmadan alışverişe çıkarsanız, sonu hüsranla sonuçlanabilir. Kredi kartına eklenen gereksiz harcamalar bir yana, almış olmak için aldığınız bu kıyafetler gardrobunuzda etiketiyle bekler. O yüzden, aşık olduğunuz kıyafeti satın alın. Defalarca kullanacağınız için harcadığınız paranın da hakkını vermiş olursunuz.

9. Alternatif adresleri keşfedin

Sezonun trendlerini takip etmek için alternatif mağazalarda uygun fiyata birçok parça bulabilirsiniz. Birçok ünlü markanın üretimi Türkiye’de yapıldığı için ihraç fazlası ürünleri satan mağazalarda seçenek bol. Beyoğlu’ndaki Terkos ve Atlas pasajları ile Beyoğlu İş Merkezi’ndeki mağazalarda çok uygun fiyatlara trendi kıyafetler bulabilirsiniz. Ayrıca lüks tasarımların alt markalarına da mutlaka göz atın. Marc Jacobs’ın koleksiyonları çok pahalı ama alt markası Marc by Marc Jacobs o kadar değil. Alexander McQueen’in alt markası McQ da keşfe değer.

10. Bilinçli alışverişi sürekli kılın

Bugünlerde bütün moda dergilerinde öne çıkan konu ‘bilinçli alışveriş.’ Bilinçli alışveriş demek, indirimleri iyi değerlendirmek değil sadece. Ucuz diye alıp sonra hiç giymediğiniz parçaları gözünüzün önüne getirin ve bir hesap yapın: Onlara harcadığınız paraları toplasanız neler alabilirdiniz? İşte bilinçli alışveriş alışkanlığı bu noktada başlıyor.