Denizli'de kalp yetmezliği ile dünyaya gelen ve 19 aylıkken hastalığı nedeniyle yaşamı tehlikeye giren Eylül Eyiden'in hastane kapısında bekleyen annesi, küçük kızının yaşaması için "organ bağışı" çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre; Arzu ve Özgür Eyiden çiftinin ilk bebeği Eylül, 35 günlük olunca nefes alamadığı ve beslenemediği için hastaneye kaldırıldı. Kalbin sürekli büyüyüp genişlediği, genetik ve kronik bir kalp hastalığı olan "Dilate Kardiyomiyopati" teşhisi konan bebek, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yaşam mücadelesi vermeye başladı.

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Eylül'ün yaşamak için tek çaresinin "kalp nakli" olduğunu öğrenen aile, ilaç tedavisiyle yaşamaya tutunmaya çalışan bebekleriyle Denizli'deki evlerine döndü.

Sağlık kontrolü süren bebek, 19 aylık olunca durumu ağırlaştı, yeniden Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne yatırıldı ve 2 gün önce yoğun bakım servisinde solunum desteğine bağlandı.

"KIZIMIN KALBİ 17 YAŞINDAKİ BİR GENCİN KALBİYLE AYNI BÜYÜKLÜKTE"

Anne Arzu Eyiden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde 20 ilaç alan Eylül'ün durumunun 20 Mart'ta ağırlaştığını, artık nefes alamaz hale geldiğini belirterek, minik kızının kalbinin, 17 yaşındaki bir gencin kalbiyle aynı büyüklüğe eriştiğini söyledi.

Eyiden, kızının yaşaması için bir kalbe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Eylül 19 aylık olmasına rağmen 7 kilo 800 gram. Çok zayıf ama kalbi yaşıtlarına göre çok büyük. Kalp kapakçıkları da çok büyük. Sebebini bilmiyoruz ama kalp yetmezliği olduğunu biliyoruz. Doktorlar tek çarenin kalp nakli olduğunu, durumunun giderek kötüleştiğini, hayati riskin bulunduğunu söylüyorlar. Şimdi yoğun bakımda ama günde iki kez görebiliyoruz. Dün gördüğümde kalbi çok yorgundu. Daha fazla yorulmaması için uyutup oksijen veriyorlar. Kolunu kaldıracak hali bile yok. Burnundan besleniyor ve çok halsiz."

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"YETER Kİ YAŞASIN"

Eylül'ün yaşamasının kalp bulunmasına bağlı olduğunu belirten Eyiden, "Kızım kalp nakli olsun yeter ki... Biz de diğer anne ve çocukların yaşadığı gibi bir hayat kurarız, yeter ki yaşasın, kalbi atsın. Ben herkesten duyarlılık bekliyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi doktorları da "dilate kardiyomiyopati" tedavisi gören bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisini verdi.