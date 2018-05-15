Levent Özçelik, HT Cumartesi'de Senigallia'yı kaleme aldı. Dejavu Fransızca bir kelime olsa da İtalya’da ne zaman yeni bir yere gitsem sanki oraya daha önce de gitmişim hissi verdiğinden Fransa’dan çok İtalya’da kullandığım bir kelime olmuştur. Mekânların benzerliğinden ya da tarihten pek çok hikâye, o üst üste yığılmış tuğlaların arasında sakladığından olsa gerek; o his hiç değişmez. Bununla beraber küçük şehirleri gezmek için hep bir bahaneye ihtiyacınız vardır. Eğer bahsi geçen bir İtalyan kenti ya da kasabasıysa bu bahaneyi bulmak hiç de zor olmaz çünkü tüm İtalyan kasabalarının kendine özgü bir güzelliği vardır, bu duyguyla sürüklenirsiniz oraya.

Benim Senigallia’ya sürüklenmem ise İtalyan mobilya markası Poltrona Frau’nun fabrika ziyareti vesilesiyle oldu. Kalan boş zamanı değerlendirmek için kendimi yine yollara vurdum. Eğer Ancona bölgesindeyseniz, gidilecek yerlerden biri kuşkusuz Senigallia. Senigallia’ya dair küçük bir araştırma yaptıysanız; 15. yüzyılın politik olayları üzerine yapılmış olan ve İtalyan sanatının başyapıtlarından Senigallia’lı Madonna tablosunu bilirsiniz muhakkak. Urbino’da Dükün Sarayı’nda sergilenen tablo, Orta İtalya’nın Adriyatik kıyısındaki Ancona bölgesinin gözde tatil mekânı Senigallia’yı merak ettiriyor böyle bakınca. İtalya’nın fazla bilinmeyen bu köşesi, özellikle 1930’lardan bu yana kilometrelerce uzunlukta meşhur plajı, restoranları ve otelleriyle anılıyor.

İŞTE ROMA GEZİLECEK YERLER LİSTESİ...

İddialı güzelliğine rağmen Capri ve Sardegna kadar göz önünde olmamasını Senigallia’nın mütevazılığına bağlıyoruz. Bir kış günü o ünlü plajlarını ziyaret edemeyeceğimden kendimi bu küçük İtalyan’ın minik sokaklarına ve meydanlarına attım. Her eski küçük İtalyan şehrinde olduğu gibi sürprizler ve “sanki” tanıdık yüzler var Senigallia’da da. Rahatsız etmeyen büyülü eskilik, uyumlu şıklık hep tanıdık geliyor, sanki daha önce buraya gelmişim gibi... Yani başta da söylediğim “dejavu” yakamı hiç bırakmıyor.

TANIDIK YÜZLER, TANIDIK KOKULAR: SARAYBOSNA!

NOT EDİN!

- Mavi denizin üstünde beyaz bir yapı olan Rotonda a Mare, Senigallia’nın ve İtalya’nın da en önemli cazibe merkezlerinden biri. Mimarı Vincenzo Ghinelli. Noel ve yılbaşı konserleri ve etkinliklerinin de favori mekânı olan bu değişik yapı, 19. yüzyıldan kalma...

- Senigallia’ya kışın gidecekseniz şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

- Otel rezervasyonunuzu bir sürprizle karşılaşmamak için gitmeden önce teyit edin.

- İtalya’da otobüs ve tren seferlerini de (biletiniz önceden alınmış olsa da) kontrol edin. Olası bir grev yüzünden planlarınız aksayabilir.

TAŞI TOPRAĞI SANAT: FLORANSA!

OKUYUN!

Giacomo Leopardi Türkiye’de çok bilinmese de İtalya’nın en sevilen şairlerinden. 1800’lere damgasını vuran şairin bana göre en güzel şiiri ise L’Infinite yani Sonsuzluk.

DİNLEYİN!

Gioacchino Rossini’nin başyapıtı Sevil Berberi’nin en güzel aryalarından “Una voce poco fa”yı Maria Callas’ın sesinden dinleyin.

İZLEYİN!

Gerard Depardieu’nün konuk oyuncu olarak yer aldığı 2007 yapımı Mimmo Calopresti filmi L’abbuffata İtalya’nın güneyindeki Cosenza’da çekilmiş olsa da sıcaklık, yemekler ve deniz tıpkı Senigallia’daki gibi. Dejavu!