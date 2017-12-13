Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Cuneydi’nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından pazartesiye kadar uzatıldı.

AA'nın haberine göre, Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevinde görülen dava sonrası AA muhabirine konuşan amca Reşat el-Cuneydi, bugün görülen duruşmada savcılığın yeğeniyle ilgili hazırladığı iddianameyi mahkemeye sunduğunu söyledi.

İddianamede yeğenine isnat edilen suçlamanın "askerlere taş atmak" olduğunu belirten amca Cuneydi, mahkemenin duruşmayı pazartesine ertelediğini ve yeğeninin bu süre zarfında askeri cezaevinde kalmasına karar verdiğini belirtti.

Yeğeninin mahkemede kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiğini kaydeden amca Cuneydi, "Yeğenim İsrail askerlerine taş attığı yönündeki savcılık iddiasını reddetti. Ailesinin bazı ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıktığını ve bu esnada olayların ortasında kaldığını söyledi. Hatta ses bombalarından, olayların olduğu yerden kaçmaya çalışırken bir anda çok sayıda askerin üzerine çullanarak gözlerini bağladığını belirtti." diye konuştu.

On altı yaşındaki Cuneydi pazartesi yeniden askeri hakimin karşısına çıkacak.

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