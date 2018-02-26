AK Parti ve MHP kulislerinde, nelerin erken seçim işareti olduğu, erken seçimin neden olması ya da olmaması gerektiği tartışılıyor.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, AK Parti kulislerinde erken seçim işareti olarak birçok gelişmeye dikkat çekiliyor. Öncelikle alınan bazı ekonomik kararlar, Meclis’e sunulan yasa tasarı ve teklifleriyle sağlanan bazı imkânlar, kanun hükmünde kararnamelerin bırakılarak, normal yasama sürecine geçilmesi dikkat çekici işaretler olarak yorumlanıyor.

SEÇİM ATMOSFERİ

Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın iki koldan aralıksız il kongreleri ve açılışlar gerekçesiyle yurt gezisine çıkması, “seçim atmosferi” olarak yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1 oya ihtiyaç olduğunu vurgulayan AK Parti kaynakları, MHP ile ittifak yapıldığında Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oyun milletvekili seçiminde yakalanamayacağını kaydediyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim pusulasının aynı zarfa atılmasına dair düzenleme, milletvekili seçimine destek çalışması olarak yorumlanıyor.

İKİ AYRI SİNYAL

Yerel seçime 1 yıl kala yapılan değişiklikler, ilk seçimde uygulanmıyor. 2019 seçimlerine yönelik yasal değişikliklerin, gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçime ilişkin değişikliklerin de önüne alınması, bir erken seçim emaresi olarak gösteriliyor.

Meclis gündeminin 15 Nisan’a kadar tamamlanması kararı da erken seçim sinyali olarak değerlendiriliyor. Yerel seçimlerin, uzun süre iktidarda kalan partiler açısından genel olarak handikap olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanı oyunun ivmesinden yararlanan bir genel seçim oyuyla, olabilecek en yüksek oyun alınması, yerel seçime de bu havayla girilmesi gerektiği savunuluyor. Ülkenin kritik bir süreçten geçtiği dönemde, yeni sisteme geçişin daha fazla uzamaması gerekçesiyle erken seçim gündeme gelirse, konu MHP Lideri Devlet Bahçeli ile istişare edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye rağmen bir karar almayacağı belirtiliyor. Daha önce erken seçime karşı çıkan MHP Lideri’nin böyle bir gelişme karşısında alacağı tutumun belirleyici olacağı vurgulanıyor.

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