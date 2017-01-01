16 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KÜLTÜR-SANAT

Tüm zamanların en iyi 85 romantik komedi filmi!

21 Mart 2017 Salı, 13:09:10 HABERTURK.COM

Gülerken aşk hikayesi izlemeyi çoğu kişi sever. Eğer siz de onlardansanız bu filmler tam size göre! İşte IMDB puanlamasına göre dünyanın en iyi 85 romantik komedi filmi!

  • 1 Tüm zamanların en iyi 85 romantik komedi filmi!
    1 | 85

    85- Never Been Kissed (Gerçek Öpücük) – (1999)

    IMDB: 6 / 10

    Başarılı bir metin yazarı olmasına rağmen Josie asıl isteğinin muhabirlik olduğunu söyleyince ona bir teklif gelir. Hayalini kurduğu işte ilk görevi eski okuluna gidip öğrenci kılığında dönemin gençleri ile ilgili bir haber hazırlamaktır. Öğretmenine âşık olmasıyla işi ile aşkı arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

     

  • 2 Tüm zamanların en iyi 85 romantik komedi filmi!
    2 | 85

    84- What's Your Number? (2011)

    IMDB: 6.1 / 10

    Bir kadın, geçmişte ilişki yaşadığı yirmi adamı gözden geçirir ve içlerinden birinin hayatının aşkı olup olmadığını sorgular.

  • 3 Tüm zamanların en iyi 85 romantik komedi filmi!
    3 | 85

    83- The Switch (Sürpriz Baba) – 2010

    IMDB: 6.1 / 10

    40 yaşına basmış Kassie Larson, suni döllenme yoluyla hamile kalmaya karar vermiştir. En iyi arkadaşı Wally, ona destek vermek için yanındadır. Ancak Wally gizlice, Larson'u hamile bırakacak kişinin spermleri ile kendisininkini değiştirir.

  • 4 Tüm zamanların en iyi 85 romantik komedi filmi!
    4 | 85

    82- Addicted to Love (Aşk Tutkunu) – (1997)

    IMDB: 6.1 / 10

    Eski sevgililerini kıskandırmak adına birbirleriyle ‘rol icabı’ flörtleşmeye başlayan iki kişi duygularına engel olamayacaktır.

     

  • 5 Tüm zamanların en iyi 85 romantik komedi filmi!
    5 | 85

    81- 27 Dresses (Benimle Evlenir Misin) – (2008)

    IMDB: 6.1/ 10

    Jane hayatı boyunca tam 27 kez nedime olmuş, bu evlilik törenlerine birçok defa eşlik etmiştir. Kız kardeşinin evleneceği haberi üzerine, zaten artık işi gibi olan nedimelik görevini seve seve kabul eder. Ancak damadı gördüğünde fikri değişecektir: Çünkü müstakbel damat, Jane’in önceden gizlice aşık olduğu Kevin’den başkası değildir.

     

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300