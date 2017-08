Kobay ikizler kitap oldu

Uzun yıllar Rusya’nın başkenti Moskova’da gazetecilik yapan İngiliz gazeteci Juliet Butler, 15 yıldır dost olduğu Rus siyam ikizleri Maşa ve Daşa Krivoşliyopova’nın yaşam öykülerini kitaplaştırdı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre “The Less You Know, the Sounder You Sleep” adlı kitapta, yapışık ikizlerin, doğduktan kısa süre sonra anneleri Yekaterina’ya “Bebeğiniz öldü” denilerek bilimsel çalışmalarda kobay haline getirilmesi anlatılıyor. Butler’ın aktardığına göre, ikizler 53 yıllık yaşamlarının büyük bölümünü laboratuvarlarda veya enstitülerde geçirdi. Üzerlerinde acımasızca deneyler yapıldı. Yapışık olmalarına rağmen farklı karakterlere sahip olan ikizlerden Maşa, gördüğü psikolojik baskı testlerinin etkisi ile ikizi Daşa’nın gelişimine engel oluyordu. Buna rağmen Maşa 2003’te kalp krizinden ölünce, Daşa doktorların ayırma ameliyatı tekliflerini reddetti ve kan zehirlenmesinden yaşamını yitirdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER