Zeynep Çolak'ın HT Magazin'de yer alan haberine göre, TAFF Pictures, 26 Ocak’ta ‘Ölümlü Dünya’yı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ali Atay’ın yönettiği ‘Ölümlü Dünya’da başrolleri Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür paylaşıyor.

Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül, Ali Demirel ve Ali Atay’dan oluşan beş kişilik ekip tarafından senaryolaştırılan ‘Ölümlü Dünya’nın Silivri’deki setinde basın mensuplarının karşısına çıkan ekip, “Cidden böyle bir iş görülmedi. Bir an önce gösterime girip insanların ne kadar büyük keyif aldığını görmek için sabırsızlanıyoruz” diyor.

‘Kasmadan komik olsun istedik’

Başrol oyuncularından Sarp Apak, ‘Ölümlü Dünya’ projesiyle ilgili “Keyifli bir iş. Bir oyuncunun yönetmesi ve birbirimizi ekip olarak tanı- yor olmamız bu projeyi daha keyifli hale getirdi” derken, İrem Sak, “Senaryoyu okuduğum zaman özel bir film olduğunu anladım. Bu film için teklif almasaydım izledikten sonra çok üzülürdüm” şeklinde konuştu. ‘Ölümlü Dünya’nın yönetmeni Ali Atay ise projeyi “Hem yönetmenliği hem de oyunculuğu birlikte yapamam endişesiyle sadece kamera arkasında yer aldım. İkinci yönetmenliğimde de büyük zevk alıyorum. Oyunculukla ilgili biraz nefes alma dönemindeyim. ‘Kasmadan komik olan bir iş nasıl yaparız’ diye düşünüp önce senaryoyu yazdık, şimdi de setteyiz” sözleriyle anlattı.