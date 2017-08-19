Obi Wan Kenobi filmi geliyor

HT Magazin'de yer alan habere göre, sinema tarihinin en ünlü karakterlerinden Obi Wan Kenobi, nihayet müstakil filmine kavuşuyor. 1977 yapımı ilk ‘Yıldız Savaşları’ filminde usta aktör Alec Guinness tarafından canlandırılan, ‘Gizli Tehlike’yle başlayan yeni üçlemede Ewan McGregor’ın devraldığı karakteri, yeni projede genç bir aktör canlandıracak. Şu sıralar yeni Han Solo filmiyle uğraşan yapımcı Lucasfilm ve Disney, Obi Wan Kenobi projesini Stephen Daldry’ye emanet etti.

obi wan kenobi

yıldız savaşları