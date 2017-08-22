BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
haber,kaynak, etkinlik, konu, yazı vb.
LİSTELE
HT Magazin'deki habere göre, Hollywood’un yükselen yıldızlarından Margot Robbie, İngiltere’nin efsanevi kraliçesi Elizabeth’i canlandırdığı ‘Mary Queen of Scots’ filminin Londra’daki setinde görüntülendi.
‘Para Avcısı’ (Wolf of Wall Street) filmiyle tüm dünyada üne kavuşan Avustralyalı aktris Margot Robbie, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.
‘Suicide Squad’ filmindeki performansıyla yıldızı parlayan Robbie, çekimleri Londra’da süren yeni filmi ‘Mary Queen of Scots’ta İngiltere tarihinin en ünlü kraliçelerinden Elizabeth’i canlandırıyor.
Film için sarı saçlarını boyatan ve ağır makyajla neredeyse tanınmaz hale gelen 27 yaşındaki aktris, projede başrolü Saoirse Ronan’la paylaşıyor.