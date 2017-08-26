HT Magazin'de yer alan habere göre, Türk sinemasının köklü organizasyonlarından Adana Film Festivali, bu yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin organizasyonunu üstlenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, her festivalde önemli sanatçıları onurlandırmaya çalıştıklarını söyledi: “Her biri ayrı değer olan ve ömürlerini sanata, sinemaya adamış isimleri Adana Film Festivali’nde görmek aslında bizleri onurlandırmaktadır. Türk sinemasına ve Türk kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı her birine ayrı ayrı minnettarız.”

5 DALDA ÖDÜL VERİLECEK

24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde genel direktör görevini üstlenen İsmail Dikilitaş “Bu yıl Uluslararası Adana Film Festivali’nin 24’üncüsünü 25 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Festival kapsamında 5 yarışma dalında ödüller sahiplerini bulacak. Dört isme onur ödülü verilecek. Prof. Sami Şekeroğlu, Hümeyra, Temel Gürsu ve Şemsi İnkaya ustalara, ödülümüzü kabul etme nezaketi gösterdikleri için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.