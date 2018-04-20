Kumbaradan kitap çıkacak

Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için “Uluslararası Çocuk Festivali” düzenledi.

Gazete Habertürk'te ter alan habere göre 23-29 Nisan tarihleri arasındaki festivalde, çocuk kitaplarının tanıtıldığı “Kitap Fuarı” açılacak. Fuar öncesinde çocukların tasarrufta bulunup kitap alışverişi yapabilmeleri için gerçekleştirilen proje kapsamında çocuklara 41 bin 480 adet kumbara dağıtıldı.

7 yabancı ülkeden gelen çocuklarının da katılacağı festival kapsamında açılacak kitap fuarında çocukların kitap almalarını teşvik etmek amacıyla planlanan “Kumbara Projesi” için kartondan kumbaralar yaptırıldı.

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