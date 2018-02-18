İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşümün devam ettiği Kadıköy Fikirtepe'de, yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

AA'nın haberine göre, Yoğurtçu Parkı paraleli boyunca Kurbağalıdere'nin her iki yakasında kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda yenileme çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasıyla köprünün gidiş-geliş olarak iki şeridi trafiğe açıldı.

Kadıköy'de Recep Peker Caddesi ile Yoğurtçu Parkı Caddesi'ni birleştiren ve Yoğurtçu Parkı'nın yanından Kurbağalıdere geçişini sağlayan köprü, dört şerit, iki yaya yolu ve bir bisiklet yolundan oluşuyor.

İlk etapta gidiş-geliş olarak iki şeridi trafiğe açılan köprü, kıyı düzenleme ve dere ıslah çalışmalarının sona ermesiyle birlikte tam kapasite olarak İstanbulluların hizmetine açılacak.

Kurbağalıdere Köprüsü, yenileme çalışmaları kapsamında 23 Aralık'ta trafiğe kapatılmıştı. 90 gün sürmesi beklenen köprü yenileme projesi kapsamında kapatılan iki şerit, belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu belirtilen tarihten önce trafiğe açılmış oldu.

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