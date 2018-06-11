Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar tatil planı da yapmaya başladı. Kurban bayramı için şimdiden merak edilen sorular araştırılıyor. Kurban bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün? gibi sorular merak ediliyor. İşte Kurban bayramı ile ilgili ayrıntılar...



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, bu yıl Ağustos ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

Kurban Bayramı 1. günü - 21 Ağustos Salı günü

Kurban Bayramı 2. günü - 22 Ağustos Çarşamba günü

Kurban Bayramı 3. günü - 23 Ağustos Perşembe günü

Kurban Bayramı 4. günü - 24 Ağustos Cuma günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

MÜFTÜLÜKTEN KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

İl Müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu, kurban ve yaklaşan kurban bayramı ile ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı.

Kurbanı ‘Yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey demektir’ diye tarif eden müftü kolukısaoğlu, Dini terim olarak kurban ise; ‘Allah’a yakınlaşmak ve onun rızasına ermek için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmektir’ şeklinde açıkladı.

Müftü Kolukısaoğlu’nun kurban ve kurban bayramı ile ilgili merak edilen sorulara verdiği cevaplar.

Kurbanın dini dayanağı nedir?

Saffat suresinin, 107. Hac suresinin; 28.34.36.37. Maide suresinin 27. ayetleri, Hz. Peygamber (S.A.V) uygulamaları ve İslam âlemlerinin görüş birliği ile sabit olan bir ibadettir.

Peygamberimiz Hicretin ikinci yılından itibaren vefatına kadar kurban kesmiştir. Her sene iki kurban kesen peygamberimiz, birini ümmetlerinden kesemeyenler için kesmiştir. Peygamberimiz (S.A.V):“Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu…” haber vermiştir.

Kurban yerine sadaka verilse, kurban kesilmese olur mu?

Ne kadar çok sadaka verilirse verilsin, o sadakadır. Kurban yerine geçmez. Kurbanın kurban olabilmesinin temel şartı Kurban edilmesi dinen uygun görülen bir hayvanın ibadet niyetiyle Kurban Bayramında KESİLMESİDİR.

Borçlunun Kurban kesmesi gerekir mi?

Borçlunun kurban kesmesi gerekmez.

Kredi kartıyla kurban satın almak dinen caiz mi?

Kredi kartının borcunu ödeme tarihinde öderse faizli işleme düşmeyeceği için, kredi kartıyla kurban satın alınabilir. Zamanında kredi kartı borcunu ödemezse faizli işlemden dolayı ayrı bir günah işlenmiş olacak. Banka kredisiyle kurban almak dinen uygun değildir. Krediyle kurban satın almaktansa kesmemek daha uygundur.

Kurban keserken abdestli olmak şart mıdır?

Hayır, şart değildir. Ancak abdestli olarak kurban kesme ibadetini yerine getirmek daha faziletlidir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar?

Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.

Kurban Keserken nelere dikkat edilmelidir?

Kurban keserken şu hususlara dikkat edilmesi gerekir:

1-Kurbanı, ehli kesmelidir. Kişi bu kesim işini hayvana eziyet vermeden kesebiliyorsa kendi kesmeli, kesemiyorsa ücretini verip ehline, uzmanına kestirmeli, kendi de yanında bulunmalıdır.

2-Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına dikkat edilmelidir.

3-Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli, eziyet edilmemeli, itip kakılmamalı, bıçağın keskin olmasına dikkat edilmelidir.

4-Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

5-Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamasına özen gösterilmeli.

6-Kurbanı keserken 3 defa Bismillah “Allahü Ekber” denir. Tekbir getirilir…

7-Kurban kestikten sonra kişi isterse, istediği kadar ŞÜKÜR namazı kılabilir.

Kurbanın eti:

1-Sadaka olarak muhtaçlara verilir.

2-Hediye olarak eşe, dosta verilir.

3-Nafaka olarak evde yenir.

Ölmüş bir kimse için kurban kesilebilir mi?

Dinimizde ölü kurbanı diye bir kurban yoktur. Ancak kişi kendi kurbanını kestikten sonra mali durumu müsaitse kurban keser ve bunun sevabını ölmüşüne bağışlar… Ölenin vasiyeti varsa, servette bırakmışsa kurban kesilir, ancak tamamı fakirlere dağıtılır. (Adak hükmünde)

-Hz. Peygamber adına kurban kesme diye bir dini nakil, delil yoktur. Bu insanları sömürmek için uydurulmuştur.

Vekâletle kurban kesilir mi?

Evet kesilir. Kendisi ilgilenemeyecekse, müsait durumu ve yeri yoksa ayrıca başka fakirlere de kurban eti gitsin denilirse vekâlet yoluyla kurban kestirilir. Ancak bu işi gerçekten yapacaklara kestirilmelidir.

Vekâletle Kurban kesiyoruz deyip kesmeyenlerin olduğunu biliyorsunuz. Onun için vekâlet verirken güvenilir olanlara vermeliyiz. Vekâletle kesim yapan kişi ve kurumlar aldığı kurbanı vekili olduğu kişi adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırması sorumluluğu vardır. Dini hassasiyeti olmayanlar yıllarca bu vekâletle kurban konusunda milletimizi aldattılar

Bana ne günahı onun boynuna, ben onu vekil ettim kesmezse o sorumlu olur demekle iş bitmez. Ehlini bulma görevimiz vardır. Milletimize yardımcı olmak amacıyla her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile kurban kesim organizasyonu düzenlendiğini de burada hatırlatalım.

Kurban derilerini de aynı organizasyona makbuz karşılığı teslim edebiliriz.

Teşrik Tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter?

Kurban Bayramı arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazı dâhil 23 vakitte getirilir, vaciptir.

Farz namazı kıldıktan sonra: Allahü Ekber Allahü Ekber la ilahe illalhü vallahü Ekber. Allahü Ekber hamd. Ve lillahil hamd denir.

Kurban Bayramının arife gecesinde çok dua ve Kuran okunmalı. Mübarek gecelerdendir. Arife gecesi yoksullar sevindirilmelidir. Arife günü kabirler ziyaret edilmelidir.

Kurban Bayramı sabahı bir şey yemeden gerekli temizliği, giyim-kuşamı yaparak sabah namazına camiye gitmeliyiz. Namazdan sonra günün anlam ve önemine dair sohbeti dinlemeliyiz. Bayram namazından sonra camide tebrikleşmeli, sonra hemen eve dönüp bayramlaşmalı. Hemen o gün çok önemli ve Allaha en sevimli ibadetimiz olan kurbanlarımızı usulüne uygun kesmeliyiz. Daha sonra etini de usulüne uygun dağıtmalıyız.

- Sıla-i rahim yapmalıyız. Yani akrabaları ziyaret etmeliyiz.

-Açılmayan kapıları açıp bayramlaşmalıyız. Sevmeliyiz, sevindirmeliyiz. Uzakta olanlarla (mesajla değil) telefonla bayramlaşmalıyız. Çocukları sevindirmeliyiz. Onlara büyük adam muamelesi yaparak tebrik etmeliyiz.

Bayram ülkemize, Âlemi İslam’a birlik dirlik, barış, huzur, muhabbet ve bereket getirsin. Kırgınlığa dargınlığa son vermeliyiz. Tüm kardeşlerimizin bayramını şimdiden tebrik eder, hayırlı bayramlar dilerim.