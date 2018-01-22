Antalya'nın dünyaca ünlü şelalelerinden Antalya- Isparta karayolu üzerinde Aksu İlçesi'ndeki Kurşunlu Şelalesi, geçen yaz döneminde birkaç noktada sadece damlalar halinde akıyordu. Etrafındaki bölgede 3 bine yakın kaçak sondaj ve kuraklık gibi sebeplerle neredeyse tamamen kuruma tehdidi yaşayan şelalenin yeniden hayata dönmesi için Antalya Valiliği öncülüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarıyla şelaleyi besleyen su kaynağının bulunduğu alan ile yaklaşık 4 kilometrelik dere temizlendi.

DHA'nın haberine göre, derenin temizlenmesiyle su akışı az da olsa normale döndü. Kuraklığın etkisiyle su miktarı ciddi ölçüde azalan Kurşunlu Şelalesi, son yağmurlar ve özellikle dün geceki yoğun yağış sonrasında adeta coştu.

'ŞELALE KENDİNE GELDİ'

Yazın suyun tamamen kuruduğunu hatırlatan Kurşunlu Şelalesi park alanı işletmecisi Erol Avcı, Vali Münir Karaloğlu'nun gayretleriyle şelaleyi besleyen kaynak ve derenin tamamen temizlettirilip su akışının sağlandığını ve suyun çoğaldığını söyledi. Gelingöz kaynağından şelaleye kadarki 4 kilometrelik derenin tamamen temizlendiğini anlatan Erol Avcı, “Özellikle bugün Kurşunlu Şelalesi çağladı, coştu. Biz 6 yıldır buradayız ve böyle bir su görmedik. Şelale kendine geldi. Bütün Antalya halkı ve Türkiye'yi bekliyoruz. Yıllık 330 bin civarında ziyaretçi geliyor. Yaz döneminde kuraklık ve buraya gelen derenin temizlenmemesinden dolayı suyumuz azalmıştı. Derenin temizlenmesi ve dünkü yoğun yağışla da Kurşunlu adeta coştu. Hiç böyle olmamıştı, ilk defa böyle gördük" dedi.

Kurşunlu Şelalesi

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