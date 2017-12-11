Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentin kırsalında kurt ve yaban keçisini öldürüp, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 6 kişinin tespit edildiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre, açıklamada, bu kişilerden kurt öldürenlere 6 bin 45 lira, yaban keçisi avlayanlara da 15 bin 727 lira olmak üzere toplam 21 bin 772 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.