Kurtulmuş: Zarrab davası Türkiye'yi köşeye sıkıştırma davasına dönüşecek

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ciner Medya Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, ABD'de Zarrab'ın tanık olduğu davaya ilişkin olarak, "Enteresan bir dava ve bu süreç bu kişinin üzerinden bir müddet sonra kaldırılarak, onun verdiği ifadeler doğrultusunda Türkiye'ye karşı bir dava ya da Türkiye'yi politik olarak köşeye sıkıştırma şeklinde bir davaya dönüşeceği görülüyor" dedi.

ABD'deki Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak Kurtulmuş şunları söyledi:

"ZARRAB DAVASI POLİTİK İÇERİKLİ"

ABD'de devam etmekten olan bir dava süreci var ama en başından itibaren Zarrab'ın sanık statüsünden tanık statüsüne değiştirilmesi de dahil olmak üzere ilk andan itibaren davanın politik içerikli bir dava olduğunu, esasında İran'daki ambargo sürecinde, İran'daki bir takım ticari faaliyetlerle ilgili olarak bu davanın bir şekilde açıldığını biliyoruz. Bu süreçteki bazı ifadeleri vermeye zorlanması ya da en azından telkin edilmesi sonucunda sanık sandalyesinden tanık saldalyesine oturtulması mümkün olabilir. Enteresan bir dava ve bu süreç bu kişinin üzerinden bir müddet sonra kaldırılarak, onun verdiği ifadeler doğrultusunda Türkiye'ye karşı bir dava ya da Türkiye'yi politik olarak köşeye sıkıştırma şeklinde bir davaya dönüşeceği görülüyor. Biz de dikkatle izliyoruz hem seyrini hem sonuçlarını.

"BİR KİŞİNİN, KİŞİSEL DAVASIDIR"

Bölgedeki oyuna baktığınız zaman çok taraflı ve her gün dengeleri değişebilen bir süreç. ABD'de baktığınız zaman Suriye sorununa ilişkin olarak çok fazla ortak hareket etmediğimiz bir dönemdeyiz. Herkes başka bir kart oynuyor. Beyaz Saray bir şey söylüyor, ertesi gün Pentagon başka bir şey söylüyor. Bu sorunu nasıl çözeceklerine dair net bir harita yok. Türkiye de burada yeni bir oyun kurmaya çalışıyor. Belki bunlar da bazı çevreleri rahatsız etmiş olabilir ama bunun bir yargı süreci üzerinden yapılmasının doğru olmadığı ortada. Ümit ederiz ki politik etki ile Zarrab üzerinden Türkiye'ye baskı oluşturmak için gündeme gelmiş olmaz. Bir kişinin kişisel davasıdır. Hakan Atilla'nın kendi davası var. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kurumu suçlama altında değildir. Türkiye meselenin siyasi olduğunun farkında dünya ve Türkiye kamuoyunda paylaşıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI

Nereden aldı, kim verdi bilmiyoruz. Herhangi bir iddia sahibi, iddiasını bütün delilleriyle ortaya koyar. Bir grup toplantısında sözü söyledikten sonra ortada bırakmak siyaseten de hukuk bakımından da doğru değil. Burada bir haksızlık görüyorlarsa bunu mahkemeye taşırlar. Hangi belgeler varsa bu belgeler ilgili yerlere verilir. Belge gerçekten sağlamsa buna güveniyorlarsa kamuoyu ile de paylaşırlardı. Hukuki süreci de başlatırlardı.

2019 seçimlerine dönük bir tarafı var CHP açısından. 7 Şubat 2013'ten beri devam eden bir süreç var. Bütün olayları üst üste koyduğunuzda yapılmak sitenen Türkiye'de mevcut iktidarın ve Sayın Erdoğan'ın yıpratılması, köşeye sıkıştırılması ve Türkiye'nin yönetiminden uzaklaştırılmasına yönelik bir adım olduğunu görüyoruz.

AFRİN'E OPERASYON



O bölgede çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda mutabakat var. Türkiye o bölgedeki kendisini ilgilendiren güvenlik meselesine duyarsız kalmayacak.

BARAJ TARTIŞMASI VE SEÇİM İTTİFAKI

Barajın çok yüksek olduğu gibi tartışmalar hep var oldu. İttifaklar örtülü ittifak şeklinde ilerliyor. Bunlar devam eden tartışmalardır. Aslında yeni konular getirmiyor Bahçeli gündeme.

AK Parti ve MHP iki önemli konuda müşterek hareket etmiş olmak ile birlikte iki ayrı partidir. Bu aynı parti olduğu anlamına gelmez. Seçim sistemi tartışmaları dün de oldu bugün de olacaktır. Dar bölge, daraltılmış bölge tartışmalarını daha önce de yaptık. Ama MHP ve AK Parti birbirinden iki farklı partidir.

TURİZM VERİLERİ



Turizmde 3. hamle dediğimiz yeni döneme girdik. Dün açıklanan ilk 10 ayın rakamları da iyi. Yaptığımız toplantılarda şura başta olmak üzere adımlar atıyoruz. 2. mesele de yeni pazarların açılmasıdır. 31.4 milyon turist gelecek inşallah sene sonunda, önümüzdeki yıl bunun daha da yukarı çıkacağını görüyoruz. Geçen gün Londra'ya gittik. Sadece kongre sebebiyle turist sayısı yüzde 70 arttı. Geleneksel pazarlarımızı koruyacağız ama daha yeni pazarlar oluşturmamız lazım. Çin, Rusya gibi çok zengin yeni bir sınıf var bunların kapılarını çalmalıyız. Şunu görüyoruz turizm dili ve siyaset dili farklı bir şey. Almanlar bu kadar gitmeyin diyor ama 3,5 milyon Alman geliyor.

KULELİ ASKERİ LİSESİ

Kuleli Askeri Lisesi için ulusal müze çalışmalarını başlatıyoruz. Türkiye'nin kültürel zenginliğini sergileyebileceğimiz dünya çapında bir müze olacak.

TOPKAPI SARAYI'NIN DURUMU

Topkapı Sarayı'nda yıllar içinde birikmiş çok ciddi restorasyon ihtiyacı var.

YENİ AKM

İstanbul'da AKM'yi 2019'a kadar bitireceğiz. Ankara'da senfoni orkestrası projesini bititeceğiz. Ankara AKM ile ilgili olarak özel bir yasa var. Oranın da süratle yeşil olarak korunması sağlanarak büyük bir kongre kültür merkezi haline getirişkmesi için toplantılarımızı süratle yapacağız.