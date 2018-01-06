Muğla Turizm ve Çevre Vakfı (MUÇEV), Datça’da bulunan ve halkın ücretsiz kullandığı Kurubük Koyu’nu kiralamak için ihaleye çıktı. 2 yıllığına kiralanacak 1700 metrekarelik doğa harikası koy için 6 metrekarelik büfe, 2 adet 16 metrekarelik pergola grubu, 4 adet kadın ve erkek her biri 7 metrekare genişliğinde duş ve soyunma kabinleri yapılması koşullarının yer aldığı şartname hazırlandı. 26 Ocak’ta yapılacak ihalenin de yıllık 40 bin liradan açılacağı açıklandı.

‘CENNETİ KİRALATMAYIZ’

“Cennet koy” diye de bilinen Kurubük Koyu’nun kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmasına çevreciler sosyal medyadan “Koyumuzu kiralatmayız” diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların sosyal medya üzerinden Kurubük Koyu’na sahip çıkmasının ardından Muğla Çevre Platformu, Muğla Valiliği’ne ihalenin iptali için dilekçe verdi. Kiralanmanın durdurulmaması halinde ise dava açacaklarını gerekirse eylem yapacaklarını açıkladı.

‘KORUNMA VE TEMİZLİK AMAÇLANMAKTA’

Kurubük Koyu’nun ihaleye çıkarılması ve çevrecilerin tepkisinin HABERTÜRK’ün gündeme getirmesinin ardından MUÇEV Yönetim Kurulu üyesi de olan Vali Yardımcısı Kamil Köten yazılı açıklama yaptı. Datça Kurubük Koyu kumsalının aşırı yoğun ve düzensiz kullanılmasından dolayı bölgede ciddi kirlilik meydana geldiğini belirten Köten, “Ekolojik dengenin korunması ve hijyen sorunlarının yaşanmaması için önlem alınması gerekmektedir. Bölgede faaliyet gösteren firmaların, açık ihale usulü ile katılacağı ihale yapılacaktır. Bölgenin korunması, temizliği ve doğal ortamın sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalar koyu korumaya yöneliktir. Aksi takdirde bu cennet koy kirlilikten ötürü tehlike altında” diye konuştu.

"NE HARİTA NE KOORDİNAT VAR"

Muğla Çevre Platformu Datça üyesi Mimar Faruk Şahin, Datça’nın Çevre Düzeni Planı’nda, günübirlik kullanıma açılacak yerler arasında Kurubük Koyu’nun yer almadığını söyledi. Koyun SİT alanı olduğunu belirten Şahin, Kurubük ile Palamutbükü arasında 2 koyun günübirlik kullanıma açıldığını, ihalenin belirsizliklerle dolu olduğunu vurguladı. Şartnamede sadece “Kurubük” ibaresinin yer aldığını belirten Şahin şunları dedi:

“Harita yok, koordinat yok. O bölgenin tamamı orman alanıdır. Bu bölgenin neresinin yapılaşabileceği ve yapılaşmanın türünün ne olacağı gibi hiçbir bilgi yok. Zaten ihale ile ilgili temel itirazımız da buradan kaynaklanıyor. İtirazımız, denize giren insanların daha kolay hizmet almalarını önlemeye yönelik değil. Yapılan tesislerde bu tür tariflerin hiçbiri söz konusu olmadığı için ihaleyi alan, orayı tamamen kendisine ait ilan ediyor. Ne otoparkını, ne de kıyıyı kullandırıyor. Aslında bu kiralama ihalesinin sonucu halkın oraya girişinin yasaklanması anlamına geliyor. Bizim gerçek endişemiz, bu tür ihalelerin başlangıç olmasıyla ilgilidir. Bunun arkasından, bungalovlar, gece kullanımı ve iskele gibi yapılaşmalar gelir ki, bu koyların adım adım imara açılmasının arkasındaki gizli plandır. İhale şartnamesinde çok komik bir madde var. Bizim öğrenmeye çalıştığımız ayrıntıların hepsi özel şartlar altında saklanıyor. Bu ayrıntılar ‘İhaleyi alan firma ile sözleşme sırasında görüşülecektir’ deniliyor. O zaman bu ihale nasıl bir ihaledir.”

Kurubük Koyu

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