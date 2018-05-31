Kuşadası’nda yaşayan çocuk ve gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılının sonunda kurulan Kuşadası Belediyespor, bugüne kadar 3 binin üzerinde öğrenciyi sporla buluşturdu. Kuşadası Belediyespor bünyesinde açılan yaz ve kış spor okullarında basketbol, voleybol, karate, tekvando ve atletizm branşlarında sürdürülen eğitimler yoğun ilgi görürken Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu ve Kuşadası Özer Türk Stadyumu’nda deneyimli eğitmenler eşliğinde çocuk ve gençlere yönelik olarak düzenlenen eğitimlerin yanı sıra kadınlara yönelik açılan spor kursları da yoğun katılımla sürüyor. Kuşadası Belediyespor takımları katıldığı müsabakalarda aldığı derecelerle de dikkat çekiyor. Atletizm takımı yerel, ulusal ve okullararası alanda düzenlenen pek çok duathlon, triatlon ve aquatlon müsabakasından dereceyle dönerken tekvando, karate ve okçuluk takımları son bir yılda düzenlenen çeşitli müsabakalarda toplam 50 madalya kazandı. Son olarak İstanbul’da düzenlenen 6. Avrupa Kulüpler Teakvando Şampiyonası’ndan Kuşadası Belediyespor teakvando takımından Utku Avcı’nın yıldız erkekler kategorisinde Avrupa birincisi, genç bayanlar kategorisinde mücadele eden Öykü Atılsın’ın ise Avrupa üçüncüsü olması Kuşadası’nda büyük sevince neden oldu.

MACERA PARKURU

HT Egeli'de yer alan habere göe, Kuşadası Belediyesi, Adagöl Mevkii’nde sürdürdüğü çalışmalarla ilçeye muhteşem bir mesire ve spor alanı kazandırdı. Türkiye’nin en önemli kros parkurlarından birisini barındıran Adagöl, içerisinde yer alan piknik ve dinlenme alanlarının yanı sıra bisiklet yolu, macera parkuru ve çocuk oyun grupları ile de dikkat çekiyor. İki yıldır önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan iki kilometrelik Kuşadası Adagöl Kros Parkuru, Türkiye’nin en önemli koşu pistleri arasında yer alıyor. İçerisinde bisiklet yolunun da bulunduğu koşu alanı, yarışların olmadığı zamanlarda vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Özellikle hafta sonları Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği Adagöl, modern ve huzurlu atmosferi ile büyük ilgi görüyor.

200 KİŞİLİK TRİBÜN

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi’ne devredilen Karaova Mahallesi’ndeki iki futbol sahası ve bir idari binadan oluşan spor tesisinin yenileme çalışmaları tamamlanarak düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından alt yapısı, aydınlatma sistemi, 18 bin metrekarelik suni çim alanı ve 200 kişilik tribünü bütünüyle yenilenen tesise, spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün sevilen kaptanı “Yüksel Alkışlı” ismi verildi. Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. 5 gün süren şampiyonaya Türkiye’nin 16 farklı kentinden 250 sporcu katıldı.





RAHAT VE GÜVENİLİR

Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri’ni Kuşadası’na kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Yenileme çalışmalarını tamamladığımız spor tesislerimizde genç sporcularımız artık daha rahat ve güvenilir bir ortamda antrenmanlarını yaparak karşılaşmalara çıkabilecekler. Önümüzdeki aylarda spor alanında daha ciddi yatırımlarımız olacak. Spora yatırım gençlerimize yatırımdır” dedi.

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