AA'nın haberine göre, Hatay’da er olarak vatani görevini yapan Şakir Çelik (21) izinli geldiği Sofular Köyü'ndeki evinde, demir borunun içine sıkıştırdığı torpilin elinde patlaması sonucu yaralandı.

Ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerin sağ gözünü ve üç parmağını kaybettiği belirtildi.

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