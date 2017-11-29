Kuveyt ile Fransa arasında askeri işbirliği anlaşması

Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Ordusu Operasyonlar ve Planlar Komitesi Başkanı Tuğgeneral Muhammed el-Kenderi ile Fransa Savunma Bakanlığı Bölgesel İlişkiler İdaresi Başkanı Tuğgeneral Philippe Boutinaud arasında gerçekleşen görüşmenin ardından imzaların atıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, Anlaşmanın iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğine hizmet ettiği, istenen hedeflere ulaşmayı ve savaşma yeterliliğini artırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, çabaların birleştirilmesinin ve tecrübe paylaşımının istendiği kaydedildi.

Taraflar arasında yapılan görüşmede ise ortak askeri ve savunma meselelerinin konuşulduğu aktarıldı.

İki ülkenin askeri temsilcilerinin yaptığı bu görüşme, Kuveyt-Fransa Yüksek Savunma İşbirliği Komitesi'nin 17'nci toplantısı olma özelliği taşıyor.

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