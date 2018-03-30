Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerden temizlediği bölgelerde yeni üsler kurdu. Kuzey Irak’taki 3 üs bölgesi, yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye’ye bağlanıyor.

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nca, PKK’lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart’ta başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor. Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu. Irak’ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye’ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor.

KÖYLÜLERE ZİYARET

Öte yandan teröristlerden temizlenen ve ve operasyonların devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için de imkân sunuluyor. Kani Rash’ta açılan üs bölgesi sayesinde önceki yıllarda terör örgütü PKK tarafından Irak’ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerde, Iraklıların kontrollü şekilde tarım ve hayvancılık yapmaları için izin verilmeye başlandı. Bu kapsamda, bölgede görevli komutanlar da zaman zaman üs bölgeleri yakınında yaşayan yöre halkıyla bir araya geliyor.

SİNCAR’DA PEŞMERGE İLE ORDU ARASINDA GERGİNLİK

DHA'nın haberine göre Türkiye’nin uyarısı üzerine PKK’lıların çekildiği söylenen Irak’ın Sincar (Şengal) bölgesinde, Irak ordusu ile peşmerge güçleri arasında gerginlik yaşandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yakınlığı ile bilinen K24 Televizyonu’nda yer alan haberde, Irak ordusunun Ezidilerin kutsal mekânı olan Şeyh Şerafedin Türbesi’ne girmek istediği, peşmerge ve Ezidilerin ise buna izin vermediği öne sürüldü.

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