Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında büyük kahramanlıklara imza atan güvenlik güçleri, son 17 günde yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlarda 357 teröristi etkisiz hale getirdi.

Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de PKK'ya ağır darbe vurdu. İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) da kullanıldığı hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri, kent merkezlerinde vatandaşların huzur ve güvenliği sağlamak için mücadelesini sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan güvenlik güçleri, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde 10-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 357 teröristi etkisiz hale getirerek terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdirdi.

Ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, yurt içinde terör örgütüne yönelik çalışmalar sonucu bin 59 şüpheliyi gözaltına aldı.

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLARDA 67 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'nın sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK'nın eğitim alanlarıyla sözde mahkeme olarak kullanılan yapıların bulunduğu Hakurk ve Kani Rash bölgesine yönelik eğitimli dağ komando birliklerinin son teknolojik silah ve cihazların yanı sıra SİHA ve İHA desteğiyle yürüttüğü operasyonda aralarında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 67 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK unsurları, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart'ta düzenlediği hava harekatında 41 teröristi etkisiz hale getirdi.

TACİZ ATEŞİ AÇAN TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesindeki sınır hattında nöbet tutan askerlere yönelik saldırıya TSK unsurlarınca karşılık verilmesi üzerine 10'u yaralı 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde de hudut hattındaki güvenlik güçlerine Suriye'nin kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya anında karşılık vererek 8 teröristi etkisiz hale getirdi.

AYBÜKE ÖĞRETMENİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Batman'ın Sason ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin Kozluk ilçesinde öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ ile 4 asker ve bir sivilin şehit düştüğü saldırılardaki bomba düzeneklerini hazırladığı tespit edildi.

ARANANLAR LİSTESİNDEKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 7 örgüt mensubundan Tunceli Ovacık nüfusuna kayıtlı teröristin İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan örgütün sözde "Nazımiye Gücü Sorumlusu" olan "Mahir" kod adlı Cihan Kıt (30), diğerinin de Aranan Teröristler Listesi'nin Gri kategorisinde bulunan Tunceli nüfusuna kayıtlı "Baran" kod adlı Haydar Gül (24) olduğu belirlendi.

AMANOSLAR'DA TERÖRİSTLERE BÜYÜK DARBE

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerin, Antakya'da 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu tespit edildi.

Ayrıca, Kandil ile Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Şanlıurfa, Batman, Bitlis, Ağrı, Tunceli, Bitlis, Diyarbakır ile Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen birçok operasyonda da 285 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirerek PKK'ya ağır darbe vurdu.

Operasyonlarda, ağır ve uzun namlulu 211 silah, çeşitli silahlara ait 104 bin 672 mühimmat, 2 doçka, 3 bin 294 doçka mermisi, 402 el bombası, 224 kilogram C-4 patlayıcı, 25 av tüfeği, bomba yapımında kullanılan 166 tüp, 154 el yapımı patlayıcı düzeneği, polyester kaplama 7 plaka, 2 katyuşa roketi, 14 RPG-7 roketatar, 10 bidon amonyum nitrat, 1 ton 748 kilo patlayıcı yapımında kullanılan madde, 3 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 RPG-7 anti-personel mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, 50 dinamit lokumu, bin 690 kilogram un, bin 159 kilogram şeker, 280 kilogram bulgur, 121 kilogram kuru fasulye, 350 litre yağ, 300 kilogram zeytin, 60 teneke peynir, 75 kilogram pirinç, 164 kilogram salça, 555 kilogram makarna, 50 kilogram nohut, 350 kilogram çay, 37 kilogram mercimek, 526 kilogram tuz, 25 kilogram kurutulmuş nane, bin kutu helva, 12 kilogram reçel, 10 kilogram kuru kahve, 10 kilogram sumak, 5 kilogram pekmez, bomba yapımında kullanılan malzemeler, pil, örgütsel kitap, doküman, yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

324 SIĞINAK VE MAĞARA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Sınır ötesinde ülkenin güvenliğini sağlamak için çaba gösteren güvenlik güçlerince teröristlerin hazırlık yaptığı mağara, sığınak ve barınaklar tek tek belirlenip kullanılamaz hale getirildi.

Yüksek dağlar ve keskin kayalıkları karış karış dolaşan güvenlik güçleri, buldukları barınma alanlarını kullanılamaz hale getirerek teröristlere hareket alanı bırakmadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca başlatılan hava destekli operasyonlarda teröristlerin kullandığı 15 mağara ve 30 barınak kullanılmaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda teröristler tarafından kullanılan 45 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

Yine, PKK'lı teröristlerin barınma amaçlı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda teröristlere ait 51 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo imha edildi.

Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve jandarma komando birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca Mardin, Şırnak, Muş, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Siirt, Kahramanmaraş, Batman ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 46 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu köyleri kuzeyindeki Görüsedağı Tepe bölgesinde yürütülen "Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu" kapsamında teröristlerin kullandığı 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3 mevzi imha edildi.

BİN 59 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Dağlarda, sınır bölgelerinde teröristlere göz açtırmayan, gece gündüz demeden ülkenin güvenliği için çaba gösteren güvenlik güçleri, bu kapsamda kentlerde yürüttüğü operasyonlarda da terör örgütüne yardım ettikleri, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundukları, terör örgütü propagandası yaptıkları ve benzeri suçlara karıştıkları iddiasıyla bin 59 kişiyi gözaltına aldı.

Adli mercilerce 154 kişinin tutuklandığı operasyonlarda, bazı şüpheliler de savcılık sorgularının ardından ya da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazılarının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları da yakından takip eden güvenlik güçleri bu kapsamda 375 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 635 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma başlatılarak tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

NEVRUZ PROVOKASYONUNA İZİN YOK

Güvenlik güçleri, nevruz öncesinde olası provokasyonları ve asayiş olaylarını önlemek amacıyla birçok operasyon gerçekleştirdi. Nevruz öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 200 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'nin birçok ilinde de örgütün çağrısı üzerine saldırı hazırlığı yapanların engellenmesi ve provokasyonların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarla vatandaşların güvenliği üst düzeyde sağlandı.

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