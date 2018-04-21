Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un balistik füze denemelerine ve nükleer silah testlerine artık gerek olmadığını açıkladı. Buna göre, Kuzey Kore ordusu bugün itibarıyla füze denemelerine son verecek.

Kim, füze denemelerinin durdurulması taahhüdünün göstergesi olarak, Punggye-ri nükleer test sahasının da kapatılacağını duyurdu.

Diğer yandan Kuzey Kore lideri, bütün nükleer denemelerin durdurulması için uluslararası çabalara katılım göstereceklerini de duyurdu.

Karar, Kore İşçi Partisi'nin toplantısında alındı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir açıklama yaptı Trump yaptığı açıklamada, "Tüm Nükleer Testleri askıya almayı ve büyük bir test bölgesini kapatmayı kabul etti. Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok güzel bir haber - büyük ilerleme! Zirvemizi dört gözle bekliyoruz”dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER