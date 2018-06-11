Kuzey Kore, İran halkını kuraklıktan kurtarma önerisinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Netanyahu'nun önerisi hakkında Twitter hesabında "Aşırı Siyonist Netanyahu, İran'a su önerisinde bulunuyor. O bir suçlu/yalancı, yani yapmayacak. Bu arada Gazze'ye su vermeyi dert etmiyor. Onun yerine öldürüyor." paylaşımını yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, milyonlarca İranlıyı kuraklıktan kurtarmaya yardım edecek gelişmiş su teknolojilerini internette yayınlayacaklarını duyurmuştu.

Netanyahu, detaylı kılavuzların yer aldığı Farsça internet sitesi kurarak bu bilgileri İran halkıyla paylaşmak istediğini söylemişti.

İRAN'DAN NETANYAHU'NUN 'KURAKLIKLA İLGİLİ YARDIM TEKLİFİNE' TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın kuraklık sorunu hakkında "yardımcı olabileceğiyle" ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımi, "İsrail'in yapmak istediği bellidir. Yalancı bir şovmenin sözlerine ne kadar değer verilebilir ki? Onun İran'daki kuraklık konusunda endişelenmesine gerek yok." dedi.

"KENDİ İŞİNE BAKSIN"

Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan İran Çevre Koruma Kurumu Başkanı İsa Kelanteri, "Netanyahu kendi işine baksın." ifadelerini kullandı.

Kelanteri, "Netanyahu yanlış yapıyor. Önce kendi kirli işlerini temizlesin. İran'ın çevre sorunu ona ne. Kendi işine baksın." şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İranlıların ülkelerindeki kuraklıkla başa çıkmaları konusunda İsrail'in yardım edebileceğini duyurmuştu.

İranlı yetkililerin, "Ülkenin yüzde 96'sının susuzlukla karşı karşıya olduğunu, 50 milyon İranlının çevre sorunları nedeniyle göç etmek zorunda kalabilecekleri" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Netanyahu, İran rejimini halkın sorunlarını çözmemekle suçlayarak, sahip olduğu su arıtma teknolojisiyle İsrail'in İran halkına yardımcı olabileceğini söylemişti.

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