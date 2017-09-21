Kuzey Kore'nin New York'a 156 bin dolarlık park cezası

Kuzey Kore BM misyonu sözcüsü Jo Jong Chol bunun üzerine, " Bu yanlış! Ne zaman bir park cezası alsak öderiz. Biliyorsunuz ki eğer 3 ceza alırsanız, şehir yönetimi yeniden park fişi vermez." dedi.

Kuzey Koreli diplomatların 1990 yılından itibaren 1.300 park cezası için 156.000 dolar borcu olduğu ortaya çıkarken Rusya'nın 104 bin, İran'ın 185 bin, Suriye'nin 362 bin ve Çin'in 400 bin dolar otopark cezası olduğu açıklandı.

2002'de ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yasa kapsamında, üçten fazla otopark cezası olan diplomat araçları için park ayrıcalıkları ortadan kalkıyor.

Diplomatik personellerin şehirdeki hatalı parklarından doğan para cezası 700 bin doları bulurken ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "New York idaresi, ABD'deki diplomatların sürüş ayrıcalıklarına ilişkin kuralları ve bunlarla ilgili sonuçları kesinlikle sıkı sıkıya uygular" dedi.