Kuzey Kore: Nükleer savaşın ne zaman başlayacağı tahmin edilemez

Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin üç uçak gemisinin Kore Yarımadası'nda, savaş uçakları eşliğinde, Güney Kore ile birlikte gerçekleştirdiği tatbikatın savaş kışkırtıcılığı olduğunu ve "nükleer savaşın ne zaman başlayacağını tahmin etmeyi imkansız hale getirdiğini" duyurdu.
ABD, 2007 yılından bu yana ilk kez üç uçak gemisiyle Batı Pasifik'te Güney Kore savaş gemileriyle birlikte tatbikat yaparken Kuzey Kore yönetimi adına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup sunan Kuzey Kore BM Daimi Temsilci Ja Song Nam, gerginliği tırmanmasından Washington'ın sorumlu olduğunu söyledi ve "BM Güvenlik Konseyi'ni ABD'nin insanlığa felaket getirecek nükleer savaş tatbikatlarını görmezden geldiğini" savundu.
Ja Song Nam, Pazartesi günü Genel Sekreter Antonio Gutteres'e sunduğu mektupta, ortak askeri tatbikatların yarımadanın çevresinde 'bugüne dek görülmemiş en kötümser durum' yarattığını söyledi. ABD'nin nükleer bomba taşıma kapasiteli B-52 stratejik bombardıman uçaklarıyla şov yaptığın belirten Ja Song nam "ABD'nin ara vermeden bir yıl boyunca sahnelediği büyük ölçekli nükleer savaş tatbikatları ve tehditler bizim karar verdiğimiz seçeneğin doğru olduğunu gösteriyor ve biz sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz" dedi.
ABD'nin üç uçak gemili tatbikatının benzeri görülmemiş bir şekilde uygulanmasının, nükleer savaşın ne zaman başlayacağını tahmin etmeyi imkansız hale getirdiğini vurgulayan Ja Song Nam, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduğu mektupta, ABD'nin Kore Yarımadası ve çevresinde nükleer savaş teçhizatı getirerek savaş provaları yapmasının cinnet geçirmekle eş anlamlı olduğunu savundu. ABD'nin bölgede bulunan üç uçak gemisi, USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz ile onlara eşlik eden Güney Kore savaş gemilerinin de katıldığı ortak tatbikatın "uluslararası barış ve güvenliği açıkça tehdit ettiğini" savunan Kuzey Kore Büyükelçisi, Guterres'den konuya Güvenlik Konseyi'nin konuya dikkat çekmesini istedi.
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