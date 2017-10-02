Kuzey Kore, Rusya ile görüştüğünü doğruladı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Direktörü Choe Son Hui'nin 29 Eylül'de Büyükelçi Oleg Burmistrov ile bir araya geldiği söylendi. Bakan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Morgulov ile Kore Yarımadası'nda yükselen tansiyon hakkında konuştu.

Kuzey Kore ayrıca: "Görüşmelerde, Kore Yarımadası'nın durumu ve ikili ilişkileri de içeren karşılıklı endişeler konusundaki görüşlerini derinlemesine konuştular" açıklamasında bulundu.

"Choe, gerilimi azaltmak ve Yarımada ile Kuzeydoğu Asya'da barış ve güvenliği sağlamak için ABD'nin izlediği düşmanlık politikasını Kuzey Kore'ye bırakması gerektiğini, Rusya'nın Kuzey Kore'nin duruşunun anlaşılması ve gerilimi Kore Yarımadası'nda yaymak için birlikte çaba göstermek için gönüllü olduğunu söyledi."

Görüşmelerin yaklaşık beş saat sürdüğü bildirildi ve krizde Rusların daha fazla rol oynaması, özellikle Putin'in birliklerinin Kim'in sınırının yakınında bulunmasından sonra Batı'daki savaş korkularının daha da arttığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharov, yetkililerin bir araya geldiklerini doğruladı, ancak daha fazla bilgi vermeyi reddetti.

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