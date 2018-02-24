Konya'da restoran işletmeciliği yapan Hüseyin Çınalı'nın yanından ayırmadığı kuzusu "Alex de Çınalı", sosyal medyada beğeni topluyor.

AA'nın haberine göre merkez Meram ilçesinde yaşayan Çınalı'nın, 10 günlükken bir besi çiftliğinde görüp beğenerek aldığı ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'ya olan sevgisi nedeniyle "Alex de Çınalı" adını verdiği kuzusu, 5 aylık oldu. Süper Lig maç yayınlarını kaçırmayan, spor salonunda çalışan kuzu Alex, sosyal medyada izlenme oranları arttıkça, 'fenomen' olma yolunda ilerliyor.

Çınalı, yaptığı açıklamada, Alex'in hayatının bir parçası haline geldiğini ve evcil hayvanlardan bir farkı olmadığını belirterek, "Alex'i evin içinde besliyorum, adeta oğlum gibi. Dört ayı aşkın süredir birlikteyiz. Diğer hayvanları da çok severim. Köpek de besledim, Alex'in hiçbir farkı yok. Ne demek istediğinizi anlıyor. Çağırınca geliyor. Benimle vakit geçirmekten çok hoşlanıyor. İsmini çok iyi biliyor." dedi.





"Kuzu Alex" sosyal medyada ilgi görüyor















"Kuzu Alex" sosyal medyada ilgi görüyor

Kuzusuna "oğlum" diye seslenen Çınalı, kuzusuna, Atiker Konyaspor'un forması ve kaşkolunu giydirdiğini ifade ederek, "Alex'in futbola ilgisi var. Maç yayınlarını ilgiyle izliyor. Konyaspor formasının üzerinde adı yazıyor. Benimle beraber maç izliyor. Gol olunca tepkime zıplayarak karşılık veriyor. Sanki ben sevinince o da seviniyor." diye konuştu.

"ELİ AYAĞI DÜZGÜN, HELAL SÜT EMMİŞ, KIVIRCIK KUZU ARIYORUZ"

Alex'in hayatına renk kattığını dile getiren Çınalı, "Otomobile bindiriyorum, geziyoruz, kahvaltıya gidiyoruz. Ailem de çok seviyor. Hayvanseverlik farklı bir şey. Alex'in sevgisi ise daha bir farklı. Masum ve sevimli bir yapısı var. Oyunu çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Çevreden çok olumlu tepkiler aldığını kaydeden Çınalı, şunları söyledi:

"İnsanların sorduğu tek soru, (Alex'i ne zaman keseceksiniz?). Hiçbir zaman böyle bir şey yapmayacağız. İnsan oğlunu kesebilir mi? Bu da bizim çocuğumuz. Allah nasip ederse önümüzdeki aylarda Alex'i evlendirmeyi düşünüyoruz. Eli ayağı düzgün, helal süt emmiş, kıvırcık kuzu arıyoruz."

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